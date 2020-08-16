Son dakika haber: Giresunspor iç transferde Mehmet Taş'la sözleşme imzaladı Son dakika habere göre TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, iç transferde yeniden anlaştığı Mehmet Taş'ı kadrosunda tuttu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, iç transferde yeniden anlaştığı Mehmet Taş'ı kadrosunda tuttu.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmet Taş ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sosyal medyadan bir diğer paylaşımda da sporcular, teknik heyet, yöneticiler ve tüm personele yapılan koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA