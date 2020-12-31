G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor
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G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor

31.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:42

Son haftalardaki formuyla Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Atletico'dan ayrılan Diego Costa için ısrarcı olmama kararı alan sarı-kırmızılılar, yüksek maliyeti nedeniyle Onyekuru transferini rafa kaldırdı.

Galatasaray'da, ara transfer döneminde düşünülen futbolcularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. UEFA Finansal Fair Play anlaşması halen devam eden ve futbolcu satmadan alamayan sarı-kırmızılılar öncelikle satış listesini belirlemek için çalışıyor.

DIEGO COSTA İÇİN ISRARCI DEĞİLLER

Öte yandan, 5 Ocak 2021'de başlayacak ara transferde kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray yönetiminin son günlerde adı kulüple anılan ve Atletico Madrid'le sözleşmesini fesheden İspanyol forvet Diego Costa için ısrarcı olmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın orta sahası Aytaç Kara için ise oyuncunun kulübüyle tamamıyla ilişiğinin kesilmesini bekliyor.

ONYEKURU HABER GÖNDERDİ AMA TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ ZOR

Diğer taraftan, Galatasaray'da kiralık oynarken geçen sezonun sonuna doğru kulübü Monaco tarafından geri çağrılan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayı tekrar giymek için menajeri aracılığıyla haber gönderdi. Ancak, Nijeryalı forvetin bonservisinin yüksek olması nedeniyle transferinin gerçekleşmesi şu aşamada zor görünüyor.

BELHANDA'NIN MENAJERİ YENİ SÖZLEŞME İÇİN DEVREDE

Sarı-kırmızılılarda iç transferde ise gözler Younes Belhanda konusunda yaşanacak gelişmelerde. Sezon başı sorunlu futbolcu haline gelen ve performansı yüzünden sürekli eleştirilen Faslı orta sahanın sezon sonu bitecek olan mukavelesini uzatmak istediğini bizzat kendisinin yönetime ve teknik ekibe bildirdiği, menajerinin de deneyimli oyuncunun kulüpte kalması için devrede olduğu belirtildi.

TERİM ONAY VERDİ, SÖZ YÖNETİMDE

Maaşında indirim yaparak yeni sözleşmeye imza atmak isteyen Belhanda'nın takımda kalması için teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği ve topu yönetime attığı gelen bilgiler arasında.

G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor
G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
FİFİ: BEN BU ADAMIN YERİNDE OLSAM GELİRİM GS YE FALCAO GİBİ TARAFTARLIK EDER 7 M EUROYU CUKKALARIM
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AFYONLU: 37 YAŞINA GİRİNCE GELİR EMEKLİ OLMAYA 1 SENE OYNAR SAKAT SONRA EMEKLİ GS KAZIĞI YEDİ
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FARUK: Şu kadroyla , forvetsiz şampiyon olucaksak fenevin ayıbı olsun. .
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