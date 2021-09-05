Son dakika haber! Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo İstanbul'a geldi
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Son dakika haber! Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo İstanbul'a geldi

Son dakika haber! Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo İstanbul'a geldi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Spor

Son dakika haber: Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden ardından resmi imzayı atacak.

Portekizli futbolcu, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 17.45'de Lizbon'dan İstanbul'a geldi. Portekiz Ligi'nde bu sezon Estoril formasıyla 3 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 de gol attı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden GD Estoril Praia'da forma giyen Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
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