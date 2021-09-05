Son dakika haber! Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo İstanbul'a geldi
Son dakika haber: Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden ardından resmi imzayı atacak.
Portekizli futbolcu, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 17.45'de Lizbon'dan İstanbul'a geldi. Portekiz Ligi'nde bu sezon Estoril formasıyla 3 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 de gol attı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız