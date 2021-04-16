Son dakika haber | Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi

Son dakika haberler... Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 7'ye yükseldi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 7'ye yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımda bugün gerçekleştirilen testlerde iki kişinin testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük