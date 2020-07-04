Son dakika haber... Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Gelen son dakika haberine göre Ekmekte zam iddialarına fırıncılar federasyonu başkanı son noktayı koydu.

Ekmekte zam iddialarına fırıncılar federasyonu başkanı son noktayı koydu. Zammın yıl sonuna kadar yapılmayacağını söyledi. Bazı illerin fırıncılar odası başkanları maliyetlerin arttığını belirterek ekmeğe zam talep etmişti. Bunun ardından açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı şu anda böyle bişeye gerek olmadığını belirterek yılsonuna kadar ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA