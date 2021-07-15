Son dakika haber | Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu Dora Nusretoğlu finale yükseldi

Bir son dakika haberine göre Milli sporcu Dora Nusretoğlu, Mısır'ın İskenderiye kentinde devam eden Dünya Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi.