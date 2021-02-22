Son dakika haber | Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun annesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun 71 yaşındaki annesi Miguelina Eoli de Assis Moreira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun 71 yaşındaki annesi Miguelina Eoli de Assis Moreira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ronaldinho'nun ailesinden yapılan açıklamada, yaklaşık iki aydır Kovid-19'dan tedavi altında olan Moreira'nın, Brezilya'daki Porto Alegre Hastanesi'nde öldüğü bildirildi.

Barcelona'da oynayan Arjantinli Lionel Messi ve Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın da aralarında olduğu spor camiasından çok sayıda ünlü isim Ronaldinho'ya başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli