Son dakika haber | Borsa günü yükselişle tamamladı
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Son dakika haber | Borsa günü yükselişle tamamladı

01.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:22
Son dakika haber | Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,81 değer kazanarak günü 1.527,45 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,81 değer kazanarak günü 1.527,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,81, holding endeksi yüzde 5,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,68 ile metal, eşya, makina tek kaybettiren ise yüzde 0,10 ile spor oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, büyüme verilerinin pozitif gelmesi ve döviz kurlarındaki gerilemeler ve Avrupa borsalarındaki yükselişlerin olumlu etkisiyle 1.525,00-1.530,00 bandında dengelendi.

Analistler, Türkiye'nin salgın döneminde yılı büyümeyle kapatabilen nadir ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Tahvil piyasalarında oynaklığın azalması ve ABD'de ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirten analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ISM New York endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430-1.450 bandının önemli destek bölgesi konumuna geldiğini, 1.550 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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