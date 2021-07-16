Son dakika haber... Beşiktaş dünyaca ünlü 10 numarayı transfer ediyor

Bir son dakika haberine göre Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'dan sonra 4. transferini dünyaca ünlü bir 10 numarayı alarak yapmak üzere.