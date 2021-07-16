Son dakika haber... Beşiktaş dünyaca ünlü 10 numarayı transfer ediyor
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Son dakika haber... Beşiktaş dünyaca ünlü 10 numarayı transfer ediyor

Son dakika haber... Beşiktaş dünyaca ünlü 10 numarayı transfer ediyor
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'dan sonra 4. transferini dünyaca ünlü bir 10 numarayı alarak yapmak üzere.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'dan sonra 4. transferini dünyaca ünlü bir 10 numarayı alarak yapmak üzere.

Siyah beyazlılar, Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira ile büyük ölçüde anlaşma sağladı ve oyuncuyu önümüzdeki hafta sağlık kontrolü için Türkiye'ye davet etti.Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan 31 yaşındaki Teixeria, Ukrayna'da 6 yıl kaldıktan sonra oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin ligine transfer oldu. Çin liginden Jiangsu ile sözleşmesi Ocak ayında biten Alex Teixeria kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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