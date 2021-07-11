Son dakika haber | BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu
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Son dakika haber | BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Son dakika haber | BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2020-2021 sezonu final maçları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselmeyi başaran takımlar belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2020-2021 sezonu final maçları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselmeyi başaran takımlar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, dört bölgede oynanan final maçları sonrasında Hendekspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967, 76 Iğdır Belediyespor rakiplerini mağlup ederek TFF 3. Lig'e yükseldi.

Mücadelelerde alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Bölge

Çilimli Belediyespor-Hendekspor: 1-1 (Uzatmalarda 1-4)

2. Bölge

Aliağa-Kuşadasıspor: 1-1 (Penaltılarda 2-4)

3. Bölge

Orduspor 1967-Bolu Abant: 1-1 (Penaltılarda 5-4)

4. Bölge

Diyarbakırspor-76 Iğdır Belediyespor: 0-1

Ali Düşmez: "Tüm takımlarımızı kutluyorum"

Müsabakaların ardından TFF 3. Lig'e yükselen ekipleri kutlayan TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, "108 takımın katılımıyla 32 grupta oynanan müsabakalar sonunda, grup birincisi olan 32 takım, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarını sıkıştırılmış bir takvimle oynamışlardır. Pandemi koşulları altında düzenlenen bu lige katılan tüm takımlarımızı kutluyorum." diye konuştu.

Amatör rekabetin en yüksek seviyeye yaşandığını aktaran Düşmez, "Takımlarımız başarı öykülerine yenilerini ekledi. TFF 3. Lig'e yükselen takımlarımızı, TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir, yönetim kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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