Altının kilogramı 780 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 770 bin lira, en yüksek 780 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,16 artarak 780 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 935 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 723 milyon 982 bin 195,40 lira, işlem miktarı ise 935,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 831 milyon 581 bin 347 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: