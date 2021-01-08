Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

08.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibariyle başladığını söyledi.

Bakan Selçuk, destek ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Ücretsiz izne ayrılan çalışanların nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün başlayacağını bildiren Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

2 AY DAHA UZATILDI

Nakdi ücret desteği Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın Kate Middleton
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 10:28:15. #1.14#
title