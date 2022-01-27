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Son dakika haber: Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor'da

Demirören Haber Ajansı, Akif Özdemir - Spor
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Son dakika haber: Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor'da

Gelen son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl artı opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavi-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Son dakika haber: Erhun Aksel Öztümer, Adana Demirspor'da

Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Spor, Haber

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