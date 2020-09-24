Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
24.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:27
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 41,24 40,16 2,69 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|41,24
|40,16
|2,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,78
|7,61
|2,23
|Doğan Holding
|2,36
|2,31
|2,16
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,21
|8,10
|1,36
|Şekerbank
|1,56
|1,54
|1,30
|Aygaz
|11,30
|11,16
|1,25
|Logo Yazılım
|94,20
|93,15
|1,13
|Alarko GMYO
|16,47
|16,30
|1,04
|Koç Holding
|14,23
|14,12
|0,78
|Doğuş Otomotiv
|14,91
|14,80
|0,74
|Albaraka Türk
|1,49
|1,48
|0,68
|Akbank
|4,79
|4,76
|0,63
|İş GMYO
|1,74
|1,73
|0,58
|Ereğli Demir Çelik
|9,15
|9,10
|0,55
|Vakıflar Bankası
|4,00
|3,98
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,03
|2,02
|0,50
|Bizim Mağazaları
|15,92
|15,85
|0,44
|Soda Sanayii
|7,77
|7,74
|0,39
|MLP Sağlık
|16,55
|16,49
|0,36
|Şişe Cam
|6,81
|6,79
|0,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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