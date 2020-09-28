Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

28.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:30
Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 22,38 22,88 -2,19 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 22,38 22,88 -2,19
Tekfen Holding 14,89 15,20 -2,04
Türk Telekom 6,98 7,12 -1,97
Zorlu Enerji 2,59 2,64 -1,89
T.S.K.B. 1,10 1,12 -1,79
Hektaş 12,40 12,62 -1,74
Garanti Bankası 7,05 7,17 -1,67
İpek Doğal Enerji 11,65 11,82 -1,44
Vakıflar Bankası 4,12 4,18 -1,44
Türkiye Sigorta 5,63 5,71 -1,40
Koza Altın 75,25 76,30 -1,38
Good-Year 5,17 5,24 -1,34
Şekerbank 1,54 1,56 -1,28
Net Holding 2,36 2,39 -1,26
Aygaz 11,08 11,22 -1,25
Akbank 5,04 5,10 -1,18
Halkbank 5,10 5,16 -1,16
İş GMYO 1,72 1,74 -1,15
Türk Hava Yolları 10,34 10,46 -1,15
Emlak Konut GMYO 1,74 1,76 -1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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