Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
28.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:30
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 22,38 22,88 -2,19 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|22,38
|22,88
|-2,19
|Tekfen Holding
|14,89
|15,20
|-2,04
|Türk Telekom
|6,98
|7,12
|-1,97
|Zorlu Enerji
|2,59
|2,64
|-1,89
|T.S.K.B.
|1,10
|1,12
|-1,79
|Hektaş
|12,40
|12,62
|-1,74
|Garanti Bankası
|7,05
|7,17
|-1,67
|İpek Doğal Enerji
|11,65
|11,82
|-1,44
|Vakıflar Bankası
|4,12
|4,18
|-1,44
|Türkiye Sigorta
|5,63
|5,71
|-1,40
|Koza Altın
|75,25
|76,30
|-1,38
|Good-Year
|5,17
|5,24
|-1,34
|Şekerbank
|1,54
|1,56
|-1,28
|Net Holding
|2,36
|2,39
|-1,26
|Aygaz
|11,08
|11,22
|-1,25
|Akbank
|5,04
|5,10
|-1,18
|Halkbank
|5,10
|5,16
|-1,16
|İş GMYO
|1,72
|1,74
|-1,15
|Türk Hava Yolları
|10,34
|10,46
|-1,15
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|1,76
|-1,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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