Son Dakika | Güneysuspor, Beşiktaş deplasmanında kazanmak istiyor

RİZE (AA) Hentbol Erkekler Süper Liginin 16. haftasında Beşiktaş Aygaz ile deplasmanda karşılaşacak Güneysuspor antrenörü Muhammet Bakır, İstnabul'dan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son üç haftada kazandıklarını ve tırmanışa geçtiklerini anlattı.

İyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Bakır, "Keyif veren bir ekibiz. Tamamen yerli oyunculardan kurulu olan ekibimizde önemli bir aile duygusu var. Son haftalarda birlik ve beraberlik ile çıkış yakaladık. Ligde 6. sıraya yükseldik. Beşiktaş maçında da kazanarak çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu kaydeden Bakır, "Şampiyonluğa oynayan önemli bir rakip. Bizde bunu bilerek iyi hazırlandık ve iyi bir formumuz var. Kolay bir maç olmayacak. Bireysel hataları en aza indirebilirsek kazanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan