Son dakika gündem: Bakan Dönmez: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık. Her yeni rekor, bize yeni bir sorumluluk daha yüklüyor" dedi.

Bakan Dönmez, Ankara'da bir otelde düzenlenen '2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanı Leman Çetiner, Maden Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Cevat Genç, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Yasin Erdoğan, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan ve davetliler katıldı.

Bakan Dönmez ayrıca, Türkiye olarak uzun hedefler ortaya koyduklarını, 2053 ve 2071 vizyonlarını bugünden oluşturduklarını söyleyerek, "Kamu ve özel sektörün ortak hedefler doğrultusunda ortaya koyacağı çalışmalar bizi güçlü bir şekilde daha da ileriye götürecek. Bakanlığımız sektörle güçlü bir iletişim halinde. Her zaman sektörümüzün yanında olduğumuzu ve destek vereceğimizin bilinmesini istiyoruz. Pandemiye rağmen üretimimiz çok iyi seviyelerde seyrediyor. Madencilik alanında yaptığımız çalışmaların semeresini kat kat alıyor ve bir sonraki sene artan bir ivmeyle daha fazla mesafe kat ediyoruz" diye konuştu.