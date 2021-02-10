Son Dakika: Arda Turan'a derbi sonrasındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 maç ceza verildi
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Son Dakika: Arda Turan'a derbi sonrasındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 maç ceza verildi

10.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:30

Son dakika: Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasında yaptığı küfürlü tezahürat nedeniyle 2 maç men cezası aldı.

Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasında küfürlü tezahürat yaptığı ortaya çıkan Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın cezası belli oldu.

Geçtiğimiz gün Profesyonel Disiplin Kurulu'na sev edilen 34 yaşındaki futbolcuya 2 maç ceza verildi. Arda, buna göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor ve Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

TFF'nin konuyla ilgili resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Son Dakika: Arda Turan'a derbi sonrasındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 maç ceza verildi
Haber Yorumları (4)
VOLKAN: Volkan tribünde Galatasaray a küfür etsin. Ceza yok. Arda soyunma odasında küfür etti diye 2 maç ceza çok adiiiilsiniz
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1907: Operasyon Çocuğu hemde su katılmamış F. G6araylı
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HAMİT: Bu adamın yaptığı çirkin ve sporcu ahlakına uymayan işler caydırıcı bir cezai işleme tabi tutulmassa iyice şımaracak. Birilerinin başını derde sokmadan önlem alınmalı.
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