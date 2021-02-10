Son Dakika: Arda Turan'a derbi sonrasındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 maç ceza verildi

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Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasında küfürlü tezahürat yaptığı ortaya çıkan Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın cezası belli oldu.

Geçtiğimiz gün Profesyonel Disiplin Kurulu'na sev edilen 34 yaşındaki futbolcuya 2 maç ceza verildi. Arda, buna göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor ve Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

TFF'nin konuyla ilgili resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."