Son Dakika: Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cidaldau'yu KAP'a bildirdi
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Son Dakika: Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cidaldau'yu KAP'a bildirdi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Spor

Son dakika: Galatasaray Kulübü, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray, Romanya'nın Craiova takımından 24 yaşındaki orta saha Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katıyor. Bu kapsamda Sarı-kırmızılılar, Rumen oyuncunun kulübü Universitatea Craiova ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

HAGİ'NİN FUTBOL AKADEMİSİNDE YETİŞTİ

Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde kariyerine başlayan Alexandru Cicaldau daha sonra Hagi'nin sahibi olduğu Viitorul Constanta takımında forma giymiş ve 1 milyon euro'ya Craiova'ya transfer olmuştu.

Alexandru Cicaldau bugüne kadar Romanya formasını da 14 kez giydi ve 2 gole imza attı.

Son Dakika: Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cidaldau'yu KAP'a bildirdi
Galatasaray, Rumen futbolcu Cicaldau'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Galatasaray, Rumen futbolcu Cicaldau'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Galatasaray Kulübü, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya...
Galatasaray Kulübü, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun transferi için Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya...
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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