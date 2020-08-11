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Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti

Son dakika haberleri: Galatasaray Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti
11.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:38

Galatasaray Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oğulcan Çağlayan'a 2020-2021 futbol sezonunda 3 milyon 750 bin, 2021-2022 sezonunda 4 milyon 250 bin, 2022-2023 sezonunda 4 milyon 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 5 milyon 250 bin lira sabit transfer ücreti ödeneceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hücumda iki kanatta ve forvet mevkilerinde forma giyebilen Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Türkiye Milli Takımı'nın 16, 17, 18, 19 ve 21 yaş altı kategorilerinde forma giyen futbolcumuz, genç yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti. Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Oğulcan'ın sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçtiği de belirtildi.

Başkan Mustafa Cengiz: "Biz Oğulcan'dan çok umutluyuz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna verdiği demeçte, yeni transferleri Oğulcan Çağlayan ile ilgili konuştu.

Mustafa Cengiz, Oğulcan'ın bildiği bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep'e, sonra döndü Rize'ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. İnşallah burada çok başarılı olur. Galatasaray'a hizmet eder. Galatasaray'da uzun vadede daha yüksek görevlere gelir. Biz Oğulcan'dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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