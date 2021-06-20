Son Dakika: Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas: Fatih Terim yarın görevinin başında olacak

Son dakika: Çiçeği burnunda Başkan Burak Elmas, sosyal medyadan Fatih Terim'in yarın takımın başında olacağını duyurdu. Elmas, "Seremoni, mazbata, mukavele ile kaybedecek bir dakika bile vaktimiz yok. Fatih Terim yarın Florya'da takımın başında olacak" paylaşımı yaptı.

Mazbata törenine kadar zaman kaybetmeye niyetlerinin olmadığını açıklayan Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın (pazartesi) sabah takımın başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadeleriyle bu gelişmeyi duyurdu.

31 Mayıs'ta sözleşmesi biten Fatih Terim, 21 Haziran Pazartesi günü ile birlikte Galatasaray'daki görevine devam edecek.