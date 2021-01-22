Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da
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Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da

22.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:48

Son dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'un forveti Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi. İngiltere ekibi Brentford'da oynayan 21 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı kırmızılılarda forma giyecek.

Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığı genç golcü Halil Dervişoğlu'na kavuştu.

Sarı kırmızılılar, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirdi.

21 yaşındaki Dervişoğlu, alt yapısından yetiştiği Sparta Rotterdam'dan İngiliz ekibine 3 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Bu sezon 12 maçta Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Transferi Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildiren Galatasaray, resmi internet sitesinde "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da
Haber Yorumları (1)
ERGÜN K.: ÖNCELİKLE HAYIRLI OLSUN. AMA İRFAN CAN İÇİN EMRE KILINÇ TAKAS''DA KULLANILMASIN.
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