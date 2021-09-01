Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı

Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.