Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı
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Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı

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Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, yeniden sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Aslan, milli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Milli futbolcu ilk açıklamasında, "Çok mutluyum. İnşallah 1 sezon daha Galatasaray'da geçireceğim. Ailecek çok mutluyuz" demişti.

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Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı - Haberler Spor
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