Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladı
Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, yeniden sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Aslan, milli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
"ÇOK MUTLUYUM"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Milli futbolcu ilk açıklamasında, "Çok mutluyum. İnşallah 1 sezon daha Galatasaray'da geçireceğim. Ailecek çok mutluyuz" demişti.