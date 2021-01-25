Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

Son dakika: Galatasaray, hücum hattına takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de Brentford forması giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını ve oyuncuya 3 milyon TL ücret verileceğini duyurdu.

KULÜBÜNE ÜCRET ÖDENMEYECEK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

12 MAÇTA 2 GOLE KATKI YAPTI

Futbola Sparta Rotterdam altyapısında başlayan 21 yaşındaki golcü futbolcu, 2020 yılında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Brentford'a transfer oldu. Bu sezonu Hollanda ekibi Twente'de geçiren Halil Dervişoğlu, toplam oynadığı 12 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.