Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı
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Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

25.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:21

Son dakika: Galatasaray, hücum hattına takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de Brentford forması giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını ve oyuncuya 3 milyon TL ücret verileceğini duyurdu.

KULÜBÜNE ÜCRET ÖDENMEYECEK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

12 MAÇTA 2 GOLE KATKI YAPTI

Futbola Sparta Rotterdam altyapısında başlayan 21 yaşındaki golcü futbolcu, 2020 yılında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Brentford'a transfer oldu. Bu sezonu Hollanda ekibi Twente'de geçiren Halil Dervişoğlu, toplam oynadığı 12 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı
Haber Yorumları (2)
FB Lİ: halil kim laa :))) ahahhaahahahhaahaa
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CİMBOMLU: yakinda hatirlatiriz kim oldugunu.
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