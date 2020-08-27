Son Dakika: Galatasaray'da bir basketbolcu koronavirüse yakalandı Son dakika: Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncusunun yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park'ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Covid 19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir."