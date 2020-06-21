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Son Dakika! Galatasaray'da Mustafa Cengiz takımını yalnız bırakmıyor

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz de Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.

Son Dakika! Galatasaray'da Mustafa Cengiz takımını yalnız bırakmıyor
21.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:27

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz de Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.

Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın ligdeki kritik Gaziantep FK maçında yalnız bırakmayacak.

Başkan Cengiz, Galatasaray'ın bu akşam Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda locada izleyecek.

'SENİN İÇİN ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Galatasaray'da yöneticiler, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçı öncesi Mustafa Cengiz'i ziyaret etmiş ve şampiyonluk sözü vermişti. Yöneticiler, "Başkanım senin için şampiyon olacağız" sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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