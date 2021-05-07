Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 40. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Sezonun en kritik maçı olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada da Cüneyt Çakır görev yapmıştı. Şampiyonun belli olacağı bu karşılaşmayı yine Çakır yönetecek.

Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde 10. kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak.

Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 10 müsabakanın 5'ini Galatasaray, 3'ünü Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti. Tecrübeli hakem, sezonun ilk yarısında oynanan derbide de görev yapmıştı, bu kritik maçta da ona güvenildi.

DIAGNE'Yİ ATMIŞTI

Cüneyt Çakır, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinde de düdük çalmıştı. Siyah beyazlılar maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 79'da Josef de Souza ve 90'da N'Koudou'dan gelmişti. Sarı kırmızılı takımda Mbaye Diagne 58'de kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbiler:

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Beşiktaş 0-2 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş 0-0 Galatasaray

Galatasaray 1-2 Beşiktaş

Galatasaray 4-2 Beşiktaş

Galatasaray 1-0 Beşiktaş

Galatasaray 3-2 Beşiktaş

FENERBAHÇE MAÇI AYDINUS'TA

Sarı-Lacivertliler'in Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmaya ise Fırat Aydınus atandı. Tecrübeli hakem, bu sezon Süper Lig'de son sezonunu yaşıyor, ligin bitimiyle hakemliğini noktalayacak.

Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Sivasspor-Başakşehir: Ali Palabıyık

Trabzonspor-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
Süper Lig'de 40. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 40. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
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