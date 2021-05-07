Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
Süper Lig'de 40. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Sezonun en kritik maçı olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada da Cüneyt Çakır görev yapmıştı. Şampiyonun belli olacağı bu karşılaşmayı yine Çakır yönetecek.
Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde 10. kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak.
Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 10 müsabakanın 5'ini Galatasaray, 3'ünü Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti. Tecrübeli hakem, sezonun ilk yarısında oynanan derbide de görev yapmıştı, bu kritik maçta da ona güvenildi.
DIAGNE'Yİ ATMIŞTI
Cüneyt Çakır, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinde de düdük çalmıştı. Siyah beyazlılar maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 79'da Josef de Souza ve 90'da N'Koudou'dan gelmişti. Sarı kırmızılı takımda Mbaye Diagne 58'de kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbiler:
Beşiktaş 2-0 Galatasaray
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
Beşiktaş 0-2 Galatasaray
Galatasaray 1-0 Beşiktaş
Beşiktaş 0-0 Galatasaray
Galatasaray 1-2 Beşiktaş
Galatasaray 4-2 Beşiktaş
Galatasaray 1-0 Beşiktaş
Galatasaray 3-2 Beşiktaş
FENERBAHÇE MAÇI AYDINUS'TA
Sarı-Lacivertliler'in Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmaya ise Fırat Aydınus atandı. Tecrübeli hakem, bu sezon Süper Lig'de son sezonunu yaşıyor, ligin bitimiyle hakemliğini noktalayacak.
Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Sivasspor-Başakşehir: Ali Palabıyık
Trabzonspor-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen