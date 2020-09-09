Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı

Son dakika: Galatasaray'da üçüncü forvet konumuna düşen Adem Büyük, 11'de oynamak istediği için takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ayrılığı KAP'a bildirirken tecrübeli futbolcu, tazminat olarak Galatasaray'a 2 milyon 10 bin TL ödeyecek. Ayrılık sonrası Adem, yarım saat sonra eski takımı Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı.

09.09.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:22

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli hücum oyuncusu Adem Büyük'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı takımdan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

MALATYASPOR'LA SÖZLEŞME İMZALADI

33 yaşındaki forvet, Galatasaray'dan ayrılmasının yarım saat sonrasında eski takımı Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Adem Büyük'ün sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Yuvana hoş geldin. Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır." ifadesine yer verildi.

VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Galatasaray'dan karşılıklı anlaşarak ayrılan deneyimli futbolcu Adem Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılılara veda etti.

Adem veda yazısında, "Sevgili Galatasaray Ailesi, geçtiğimiz yıl beni aranıza kabul ettiğinizde bana layık göreceğiniz sevginin bu denli büyük ve eşsiz olacağını tahmin edemezdim, Galatasaray'daki ilk anımdan itibaren beni sahiplendiniz ve hep özel hissettirdiniz. Ben de bu sevgiye karşılık verebilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya ve üzerimde taşıdığım armanın değerini bilerek hareket etmeye çalıştım. Bugün yeni bir yolculuğa daha başlıyorum ancak sevginizi kalbimde hep taşıyacağım. Galatasaray'daki kariyerim boyunca bana güvenip yanımda olan başta hocam Fatih Terim olmak üzere, teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun siz de hakkınızı helal edin. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı forma ile toplam 34 maça çıkan deneyimli golcü, 11 kez fileleri sarstı, bir de asist yaptı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı
Haber Yorumları (3)
VEZIR: DEMEKKI 2 MILYONUDA MALATYA VERICEK :) CAKTIRMAYIN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YALAAN: bu haberde görüldüğü gibi olmadığına adım gibi eminim. sırf parayı biz verelim sen git demişlerdir. alacağı yıllık ücretler toplamı bu mebladan fazladır. herzaman ki gibi şikesaray işini bilir. . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ANKARA: Tipi nasıl ama varoş un
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Demet Şener Ozan Çolakoğlu Yasemin Özilhan
Spor Lionel Messi Eddie Newton Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 16:22:40. #1.14#
title