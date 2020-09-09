Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı Son dakika: Galatasaray'da üçüncü forvet konumuna düşen Adem Büyük, 11'de oynamak istediği için takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ayrılığı KAP'a bildirirken tecrübeli futbolcu, tazminat olarak Galatasaray'a 2 milyon 10 bin TL ödeyecek. Ayrılık sonrası Adem, yarım saat sonra eski takımı Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli hücum oyuncusu Adem Büyük'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı takımdan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

MALATYASPOR'LA SÖZLEŞME İMZALADI

33 yaşındaki forvet, Galatasaray'dan ayrılmasının yarım saat sonrasında eski takımı Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Adem Büyük'ün sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Yuvana hoş geldin. Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır." ifadesine yer verildi.

VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Galatasaray'dan karşılıklı anlaşarak ayrılan deneyimli futbolcu Adem Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılılara veda etti.

Adem veda yazısında, "Sevgili Galatasaray Ailesi, geçtiğimiz yıl beni aranıza kabul ettiğinizde bana layık göreceğiniz sevginin bu denli büyük ve eşsiz olacağını tahmin edemezdim, Galatasaray'daki ilk anımdan itibaren beni sahiplendiniz ve hep özel hissettirdiniz. Ben de bu sevgiye karşılık verebilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya ve üzerimde taşıdığım armanın değerini bilerek hareket etmeye çalıştım. Bugün yeni bir yolculuğa daha başlıyorum ancak sevginizi kalbimde hep taşıyacağım. Galatasaray'daki kariyerim boyunca bana güvenip yanımda olan başta hocam Fatih Terim olmak üzere, teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun siz de hakkınızı helal edin. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı forma ile toplam 34 maça çıkan deneyimli golcü, 11 kez fileleri sarstı, bir de asist yaptı.