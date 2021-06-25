Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek

Son dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Koronavirüs vakalarının Türkiye'de fazla olduğu gerekçesiyle organizasyon ülkemizden alınmıştı, bu karardan 1 ay sonra geri dönüldü.

Formula 1, Türkiye kararında geri adım attı. Koronavirüs vakaları sebebiyle geçen ay Türkiye Grand Prix'sinin iptal edildiğini duyuran F1 yönetimi, organizasyonun yeniden Türkiye'ye verildiğini duyurdu. Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek.

SİNGAPUR'DAN ALINDI

1-3 Ekim'de Singapur'da yapılacak organizasyon, Formula 1 yönetiminin aldığı kararla yeniden Türkiye'ye verildi. Geçen ay bizden alınan yarış sonrası büyük üzüntü yaşamıştık ama yeniden mutlu olduk. F1 için yapılan büyük hazırlıklar artık hayata geçecek. İstanbul'daki son yarışı bilindiği gibi Lewis Hamilton kazanmıştı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "İstanbul Park'a döndüğümüz için çok mutluyuz. Dünyanın en güzel pistlerinden bir tanesinde geçen yıl olduğu gibi harika bir yarış görmeyi umuyoruz" diye konuştu.