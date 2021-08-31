Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarın oynanacak Fransa-Sırbistan maçının kazananı ile kozlarımızı paylaşacağız.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı setlerde 3-0 mağlup eden milliler, 7'de 7'yle turladı. Avrupa Şampiyonası'nda finale sadece tek bir adım kaldı. Yarın oynanacak Fransa-Sırbistan karşılaşmasının kazananıyla yarı finalde kozlarımızı paylaşacağız.

Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.

ÜÇ SETİ DE ALDIK

1. Set

Türkiye 25-18 Polonya

2. Set

Türkiye 25-14 Polonya

3. Set

Türkiye 25-23 Polonya

Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Mansur Yavaş Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 22:28:40. #1.14#

title