Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Son dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarın oynanacak Fransa-Sırbistan maçının kazananı ile kozlarımızı paylaşacağız.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı setlerde 3-0 mağlup eden milliler, 7'de 7'yle turladı. Avrupa Şampiyonası'nda finale sadece tek bir adım kaldı. Yarın oynanacak Fransa-Sırbistan karşılaşmasının kazananıyla yarı finalde kozlarımızı paylaşacağız.

Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.

ÜÇ SETİ DE ALDIK

1. Set

Türkiye 25-18 Polonya

2. Set

Türkiye 25-14 Polonya

3. Set

Türkiye 25-23 Polonya