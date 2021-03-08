Son dakika! Fenerbahçeli Pelkas hastaneden ayrıldı
08.03.2021 22:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:35
Son dakika haberler: İttifak Holding maçının80. dakikasında Konyaspor'un sağ beki Skubic ile çarpışan Pelkas, ilk tedavisinin yapıldığı KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ayrıldı.
İttifak Holding maçının80. dakikasında Konyaspor'un sağ beki Skubic ile çarpışan Pelkas, ilk tedavisinin yapıldığı KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Süt