Son dakika! Fenerbahçeli Pelkas hastaneden ayrıldı
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Son dakika! Fenerbahçeli Pelkas hastaneden ayrıldı

08.03.2021 22:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:35

Son dakika haberler: İttifak Holding maçının80. dakikasında Konyaspor'un sağ beki Skubic ile çarpışan Pelkas, ilk tedavisinin yapıldığı KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ayrıldı.

İttifak Holding maçının80. dakikasında Konyaspor'un sağ beki Skubic ile çarpışan Pelkas, ilk tedavisinin yapıldığı KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ayrıldı.

Son dakika! Fenerbahçeli Pelkas hastaneden ayrıldı
Son dakika! Fenerbahçeli Pelkas hastaneden ayrıldı
Son dakika! Fenerbahçeli Pelkas hastaneden ayrıldı
Son dakika! Fenerbahçeli Pelkas hastaneden ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Süt

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