Bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır ameliyat masasına yatıyor, en az üç ay oynayamayacak
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Bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır ameliyat masasına yatıyor, en az üç ay oynayamayacak

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Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlandığını açıkladı. Başarılı kalecinin el bileğinde kırık olduğu ve ameliyata alınacağı bildirildi. Sarı-Lacivertli kulüpten, "Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir" bilgilendirmesi yapıldı. Altay, en az üç ay forma giyemeyecek.

Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın dün puan kaybetmesiyle ümitlenen Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan gelen haberle yıkıldı. Başarılı eldivenin dün gerçekleşen idmanda şut çalışması sırasında el bileği travması geçirdiği açıklandı. Altay'ın ameliyat olacağı belirtildi. Altay'ın sakatlığıyla ilgili yaşanan gelişmelerde, genç kalecinin en az üç ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir."

Son Dakika: Fenerbahçe'ye Altay şoku! Başarılı kaleci ameliyata alınıyor
Bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır ameliyat masasına yatıyor, en az üç ay oynayamayacak
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