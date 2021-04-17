Bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır ameliyat masasına yatıyor, en az üç ay oynayamayacak

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlandığını açıkladı. Başarılı kalecinin el bileğinde kırık olduğu ve ameliyata alınacağı bildirildi. Sarı-Lacivertli kulüpten, "Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir" bilgilendirmesi yapıldı. Altay, en az üç ay forma giyemeyecek.