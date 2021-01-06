Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katıyor. DHA'nın haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kulüp ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce "Gerçekleşmesi zor bir rüya" ifadesini kullandığı Mesut Özil transferinde mutlu son.

3.5 YILLIK İMZA ATILACAK, İLK 6 AY ÜCRETİ ARSENAL'DEN

Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi.

Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon euro kazanacak.

KUPA KOLEKSİYONCUSU ÖZİL

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

CUMHURBAŞKANI'NA KOMŞU OLUYOR

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

254 MAÇA ÇIKTI

Sezon başından bu yana Arsenal'de kadro dışı olan yıldız oyuncu, İngiliz ekibinde bu zamana kadar 254 maça çıktı ve 44 gol atıp 77 de asist yaptı. 32 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.