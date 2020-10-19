Son Dakika: Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti
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Son Dakika: Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

19.10.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:01

Son dakika: Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp, Garry Rodrigues'in kiralık sözleşmesini feshetti. Tecrübeli futbolu, kulübü Al Ittihad'a geri dönecek.

Fenerbahçe'de ayrılığı merakla beklenen Garry Rodrigues konusunda düğüm çözüldü. Arap basınının uçak biletlerinin alındığını duyurmasının ardından TRT Spor da tecrübeli ismin sözleşmesinin feshedildiğini bildirildi.

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağlamıştı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

SALI GÜNÜ ARABİSTAN'A UÇUYOR

Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı açıklanmıştı

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

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