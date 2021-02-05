Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ise 4. hakem olarak görev alacak.

6 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak dev mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasında oynanan Süper Lig'deki ilk karşılaşma 0-0 sona ermişti.

İLK İKİ SIRADA YER ALIYORLAR

Dev maç öncesinde Süper Lig'de Fenerbahçe 48 puanla zirvede bulunurken, sarı lacivertliler ezeli rakibini 45 puanla takip ediyor.