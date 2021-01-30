Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

Son dakika: Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran sarı lacivertliler, maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Öte yandan 85. dakikada Fabricio Baiano, gördüğü kırmızı kartla Rizespor'u 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip tek golle kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, galibiyeti getiren golü 45. dakikada Enner Valencia'nın kullandığı serbest vuruşla buldu. Ekvatorlu forvetin serbest vuruşunda top önce direğe çarpıp sonra kaleciye çarpıp ağlarla buluştu. Karşılaşmanın 85. dakikasında Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetle puanını 44'e çıkaran sarı lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükselti. Bu sezon ligde 8. mağlubiyetini alan Karadeniz ekibi ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Abdulkadir Bitigen'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Caner'in sol kanattan kullandığı ikinci kornerde Szalai kafayı vurdu ancak etkisiz top farklı şekilde auta gitti.

Dakika 11: Caner'in pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Thiam içeriye çevirdi ancak savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi.

Dakika 25: Fenerbahçe yaklaşık 2 dakikadır rakip yarı alanda top çevirdi, Caner içeriye gönderdi top savunmadan kornere gitti.

Dakika 33: Fenerbahçe, Pelkas ile gole çok yaklaştı. Ceza yayı ön çizgisinde topla buluşan Samatta kaleyi düşündü savunmadan seken top ceza alanı içinde Pelkas'ın önünde kaldı onun vuruşunda top üstten auta gitti.

Dakika 34: Hızlı gelişen Rizespor atağında Moroziuk'un sağ kanattan yaptığı etkili ortaya Samudio altıpasın içinde dokunamayınca top auta gitti.

Dakika 37: Fenerbahçe'nin baskısı sonucu Pelkas topla buluştu, ortadaki Samatta'yı gördü ceza yayı üzerinden müsait durumda vuruşunda top üstten auta gitti.

Dakika 45: Fenerbahçe, Valencia'nın serbest vuruştan attığı nefis golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı da bu golle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 48: Caner'in hatalı pasıyla ceza alanında buluşan Samudi kaleye vurdu top yandan auta gitti.

Dakika 52: Baiano savunma arkasına Samudio'yu kaçırmak istedi ancak Szalai ayak koyarak topun geçmesine izin vermedi.

Dakika 66: Fenerbahçe atağında Nazım sağ kanattan hareketlenmek istedi ancak yerde kaldı. Ev sahibi ceza alanı sağ çaprazından serbest vuruş kullanacak.

Dakika 72: Boldrin'in ceza alanına gönderdiği top Samatta'dan dışarı çıktı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

Dakika 85: Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dakika 90: Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.