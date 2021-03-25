Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı
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Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada Erol Bulut'a verdiği hizmetler için teşekkür edilirken, "Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yeni sezona transfer şampiyonu olarak giren Fenerbahçe, sahada büyük hayal kırıklığı yaşadı. Teknik direktör Erol Bulut'un takıma oynattığı vasat futbol, iç sahada gelen mağlubiyetler ve derbilerde ortaya konulan silik performans sonucunda sarı-lacivertliler, zirve yarışında lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Genç çalıştırıcının takımın kötü performansı karşısında hiçbir aksiyon almaması sonunu getirdi. Fenerbahçe, Erol Bulut ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Süper Lig'in geri kalan haftalarında Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu olarak görev yapacak

KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

EROL BULUT'UN KARNESİ

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi. Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı
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Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı

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Haber Yorumları (28)
SPORCU: 12Numeraa. . . KAÇACAK. . . . :)))
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
METİN: PAÇANIZ SIKIYORSA EMRE Yİ KOVSAYDINIZ YA BÜTÜN BUNLARIN SORUMLUSU BENCE O
Cevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır
COŞKUN: Media bayram etsin
Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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