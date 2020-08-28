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Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı

Son dakika: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki 11. transferini yaptı. Sarı lacivertliler, Tigres'ten ayrılan Enner Valencia'yı 3 yıllığına transfer ettiğini kulübün resmi YouTube hesabının Katıl bölümünden duyurdu.

28.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:36

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir ismi daha renklerine bağladı. Sarı lacivertli ekip, Meksika ekibi Tigres'in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer, kulübün resmi YouTube hesabının Katıl bölümünden kamuoyuna duyuruldu.

Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı

"HEDEFİM ŞAMPİYONLUK KAZANMAK"

İmza töreninde konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.

RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, kulüpten yaptığı resmi açıklamasında "Fenerbahçemiz, Ekvadorlu oyuncu Enner Valencia'yı kadrosuna kattı. Kulübümüz, bonservisi elinde bulunan Valencia'yla 3 yıllık anlaşma sağladı. Çubuklu formamızla mücadele edecek Enner Valencia'ya ailemize 'hoş geldin' diyor; kendisine, Sarı Lacivert forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

11. TRANSFER

Sarı lacivertliler, böylelikle yeni sezon öncesindeki 11. transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe, içinde bulunduğumuz transfer döneminde Filip Novak, Jose Sosa, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Barış Sungur, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos ve İsmail Yüksek'i kadrosuna katmıştı.

ESKİ TAKIMINDA 30 GOL ATTI

Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.

Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı
Haber Yorumları (1)
FB Lİ: iyi midir bu topçu iş yapar mı :D
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