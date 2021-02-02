Son Dakika: Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yendi

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Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, son anlarında büyük baskı yediği ve kaleci Altay'ın yıldızlaştığı maçta Atakaş Hatayspor'u zor da olsa 2-1 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna giren Mesut Özil kariyerinde ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada Jean-Claude Billong'un kendi kalesine attığı golle geldi. Hatay'ın tek golünü ise 90. dakikada Aaron Boupendza attı. Mücadelenin 77. dakikasında oyuna dahil olan yıldız futbolcu Mesut Özil, ilk kez bir resmi maçta sarı lacivertli takımın formasını giydi.

Bu sonucun ardından üst üste üçüncü, son 9 maçta ise 8. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 48 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3 kez puan kaybı yaşayan Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

HAFTAYA DERBİ VAR

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, dev derbide evinde Galatasaray'ı konuk edecekken, Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 6: Valencia'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü Caner tekrar kaleye vurdu Munir'den seken top kornere gitti.

Dakika 12: Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Caner'in ceza alanına gönderdiği topa arka direkte boş pozisyondaki Valencia'dan önce Yusuf ayak koyarak tehlikeyi önledi.

Dakika 24: Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Boupendza sol kanattan ceza alanına girdi, Caner son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

Dakika 25: Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Samuel rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu, Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlara gitti. 0-1

Dakika 27: Sol kanatta topla buluşan Boudendza dönerek ceza alanına girdi karşı karşıya pozisyonda çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.

Dakika 31: Selim'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Popov sert vurdu Altay köşeye giden topu kornere çeldi.

Dakika 45+1: Fenerbahçe atağında Caner'in sol kanattan içeri çevirdiği topa Valencia altıpasın içinde dokundu Munir son anda topu çelmeyi başardı.

Dakika 53: Hatayspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Boupendza, mutlak pozisyonda Altay'ı geçemedi.

Dakika 65: Gelişen Hatayspor atağında meşin yuvarlak direkten döndü. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Boupendza döndü kaleye vurdu, top yan direkten dışarı çıktı.

Dakika 75: Ev sahibinin sol kanattan kullandığı kornerde Altay'ın elinden kaçırdığı topa Kamara vurdu kaleye giden topu Ozan çizgiden çıkardı.

Dakika 88: Fenerbahçe Billong'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Dakika 90: Hatayspor, Aaron Boupendza ile farkı yeniden 1'e indirdi.

Dakika 90+5: Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.