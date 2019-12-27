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Son Dakika | Fenerbahçe'den beklenen ayrılık! Comolli kapıyı gösterdi...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği şansları kullanamayan Alper Potuk'un takımdan gönderilmesine karar verildi.

27.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:03

'de teknik direktör 'ın verdiği şansları kullanamayan 'un takımdan gönderilmesine karar verildi.


Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, Alper Potuk'a kapıyı gösterdi. 2022'ye kadar sözleşmesi olan Alper'le görüşen Comolli, tecrübeli oyuncuya "Seni kadroda düşünmüyoruz" derken, devre arasında yolları ayırmak istediklerini belirtti.


Takımdan ayrılması beklenen Alper Potuk, ocak ayında kiralık da olsa başka bir takıma gönderilecek.


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Kaynak: Hürriyet


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: Son Dakika | Fenerbahçe'den beklenen ayrılık! Comolli kapıyı gösterdi...
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