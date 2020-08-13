Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Son dakika: Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de bir futbolcunun ve teknik ekipten bir çalışanın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Sarı lacivertli kulüp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 tanı testi yapıldığı belirtildi.

TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Profesyonel futbol takımında yer alan oyunculardan birinin ve teknik ekipten bir çalışanın test sonuçlarının pozitif olduğu belirtilen açıklamada, "Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.