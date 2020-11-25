Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

25.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:05

Son dakika: 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Dev karşılaşmayı, Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Genç hakem, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak.

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. 4. hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.

BU SEZON 4 MAÇ YÖNETTİ

Numanoğlu, bu sezon orta hakem olarak 4 kez görev aldı. Genç hakem, Göztepe - Denizlispor, Kayserispor - BB Erzurumspor, Galatasaray - Alanyaspor ve Trabzonspor - Kasımpaşa maçlarını yönetti. Numanoğlu, 30 Ekim'den sonra ilk kez orta hakem olarak görev aldı.

Genç hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde düdük çalacak.

Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Sinan Akçıl Bülent Ersoy Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 12:05:17. #1.14#
title