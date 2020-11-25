Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Son dakika: 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Dev karşılaşmayı, Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Genç hakem, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak.

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. 4. hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.

BU SEZON 4 MAÇ YÖNETTİ

Numanoğlu, bu sezon orta hakem olarak 4 kez görev aldı. Genç hakem, Göztepe - Denizlispor, Kayserispor - BB Erzurumspor, Galatasaray - Alanyaspor ve Trabzonspor - Kasımpaşa maçlarını yönetti. Numanoğlu, 30 Ekim'den sonra ilk kez orta hakem olarak görev aldı.

Genç hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde düdük çalacak.