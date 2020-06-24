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Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı

Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun son yıllarda Türk basketbolunu domine etmesindeki baş aktör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüple yolları ayırma kararı aldı.

24.06.2020 00:08 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:19

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Zeljko Obradovic'in bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.

"1 YIL TAKIM ÇALIŞTIRMAMA KARARINI SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır. Fenerbahçe ailesine 2013 - 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.

Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir."

Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Haber Yorumları (2)
AA: bır fb olarak daha beter olun. kaçan kaçana
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VAYBE: Ulan ali koç bi geldin kulübü paçavra etin valla bravo
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

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