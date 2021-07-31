Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 3 ya da 4 transfer yapacağız
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Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 3 ya da 4 transfer yapacağız

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 3 ya da 4 transfer yapacağız
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, 3 veya 4 futbolcunun takıma katılacağını ifade etti. Koç, "Hocamızın talebi doğrultusunda direkt oynayabilecek 3, mümkünse 4 futbolcu transfer edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Dival Kurulu Toplantı'nda transfer gündemiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

İşte Koç'un transferle ilgili açıklaması:

"Hocamız önce takımı izleyip takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi. Bir kısmını açıkladık, açıklamadıklarımız da var. Vitor Pereira 3 kesin, mümkünse 4 direkt 11 oynayacak futbolcu istiyor. Bu doğrultuda takviyelerimizi yapacağız.

"TOPLANTIDAN SONRA GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Bu toplantı bitince kulübe gideceğiz, oyuncu, menajer, kulüp temsilcileriyle görüşmeler yapacağız.

"BOUPENDZA VE MURİQİ YALAN"

Taraftarlarımız rahat olmasını rica ediyorum. Bir sürü isim telafuz ediliyor. Boupendza ile ilgili bir kere bile görüşmedik. Vedat Muriqi aynı şekilde kulübüyle devam ediyor. İki oyuncuyla da transfer görüşmemiz olmamıştır."

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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