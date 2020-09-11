Son Dakika: Fenerbahçe'nin bankalara olan borcu 5 ay ertelendi
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Son Dakika: Fenerbahçe'nin bankalara olan borcu 5 ay ertelendi

Son dakika: Fenerbahçe, bankalara olan 328,1 milyon TL'lik borcunun anapara ödemesinin, 2021 Mayıs ayından 2021 Ekim ayına ertelediğini duyurdu.

11.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:58

Fenerbahçe, bankalara olan 328,1 milyon TL'lik borcunun anapara ödemesini, 2021 Mayıs ayından 2021 Ekim ayına erteledi.

Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika: Fenerbahçe'nin bankalara olan borcu 5 ay ertelendi
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