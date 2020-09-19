Son Dakika: Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'yi transfer etti
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Son Dakika: Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'yi transfer etti

Son dakika: Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'dan milli sağ bek Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.

19.09.2020 21:52 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:25

Fenerbahçe, Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır."

2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'yi transfer etti

ANTALYA BAŞKANI ANLAŞMANIN DETAYLARINI AÇIKLAMIŞTI

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, oyuncunun transferine ilişkin "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik" dedi.

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Son Dakika: Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'yi transfer etti
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