Son Dakika: Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'yi transfer etti Son dakika: Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'dan milli sağ bek Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır."

2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.

ANTALYA BAŞKANI ANLAŞMANIN DETAYLARINI AÇIKLAMIŞTI

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, oyuncunun transferine ilişkin "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik" dedi.