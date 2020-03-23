Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı Son dakika: Piyasaya desteğini artıracağını belirten ABD Merkez Bankası, koronavirüs salgını nedeniyle sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı. Fed, ABD ekonomisinin ağır bozulmalar ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüsün giderek yayılmasının ardından ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı.

PİYASALARA DESTEK VERECEK

Limitsiz miktarda hazine kağıdı ve mortgage menkul kıymetini alacağını açıklayan Fed, bu hafta içerisinde 375 milyar dolar tutarında hazine kağıdı alacağını duyurdu. Yine bu hafta 250 milyar dolar tutarında mortgage menkul kıymeti alacağı duyurulan Fed'in, ayrıca ticari mortgage destekli menkul kıymet alacağı da ifade edildi. Fed şirket borçlanmaları piyasası için de iki yeni kredi kolaylığı başlattı.

"EKONOMİMİZ AĞIR BOZULMALAR İLE KARŞI KARŞIYA"

ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçları kullanacağını duyuran Fed, "Ekonomimiz ağır bozulmalar ile karşı karşıya" açıklamasında bulundu.

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