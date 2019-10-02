Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu

02.10.2019 11:57

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Eylül ayında ihracat yüzde 15,7 artarak 15 milyar 200 milyon dolar, ithalat ise yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Eylül ayında ihracatımız geçen sene Eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar oldu. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 68,8 DÜŞTÜ"

Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli.

"EXİMBANK KREDİ FAİZLERİNİ DÜŞÜRDÜ"

Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti."