Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun
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Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun

Son dakika ekonomi haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlamaların yanı sıra risk kategorisi ayrımı olmaksızın tüm şehirlerde kafe, restoran ve lokantaların yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlamaların yanı sıra risk kategorisi ayrımı olmaksızın tüm şehirlerde kafe, restoran ve lokantaların yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından baba ocağı Rize'de vatandaşlar kararı memnuniyet ile karşılarken, esnaf hazırlıksız yakalandığını dile getirdi. İllerin risk haritasının açıldığı günden bugüne 'Yüksek risk' altında olan Rize'de kafe sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafe, restoran ve lokantaların açılması kararını beklemediğini dile getirerek "Hazırlıksız yakalandık" dedi.

Açıklamayı dinledikten sonra açıp açmamakta kararsız olduğunu dile getiren Seçkin Memişoğlu isimli esnaf "Valla hiç beklemiyorduk. Akşam haberleri izledim çok da bir şey anlamadım açıkçası. Yarı açık yarı kapalı. Kırmızı bölgelerde de açık artık dediler. Birkaç bölge açılmıştı ama biz açılamamıştık. 10 gün sonra Ramazan. Açılmayı da beklemiyorduk. Sabah geldim baktım ki esnaf arkadaşlar açmış. Vallahi ayıp olmasın diye açtım, hiçbir hazırlığımız da yoktu. Sürpriz oldu. Gerekte yoktu 10 gün sonra Ramazan yeniden kapatacağız. 8 aydır kapalıyız, hiçbir hazırlığımız yok" ifadelerini kullandı.

"Kapasiteyi düşürdük, tedbirimizi aldık"

İşletmenin müşteri kapasitesini düşürdüklerini dile getiren Fatih Yılmaz isimli işletmeci ise "Çok hazır değildik aslında. Alınan karar bize de sürpriz oldu. Açtık ve bekliyoruz artık zaman ne gösterecek bize. Kapasitemizi yüzde 50'ye düşürdük, tedbirlerimizi aldık. Bakalım artık hayırlısı" dedi.

Aylardır tedbirler kapsamında kafe, restoran ve lokantalarda hizmet bulamayan vatandaşlar ise kararı duyduklarına sevindiklerini dile getirdi. Rasim Yılmaz isimli vatandaş "Dışarıda çay içmeyi çok özledik. İnsanlar bir temiz hava aldı. İnsanların temiz hava alması, dışarıya çıkması, insanları görmesi çok güzel bir şey. Yasağın kalktığına sevindik" şeklinde konuştu.

"Evde de içiyoruz ama güneşli havanın yerini tutmuyor"

Bayram Topçu isimli bir başka vatandaş ise "Yasağın kalkması bizi çok sevindirdi, sağ olsun var olsunlar. Millete bu kadar eziyet olur mu ya. Tabi evimizde de çay içiyoruz ama böyle güneşli yerde oturup çay içmeyi nerede bulabiliriz. Yerini tutmaz. Şimdiden sonra tedbirimizi alacağız, mesafemizi koruyacağız, temizliğimize dikkat edeceğiz" diye konuştu. - RİZE

Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun
Son dakika! Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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