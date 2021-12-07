Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,87 artışla 35.227,03 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 kazançla 4.590,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 artarak 15.225,2 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin devam eden endişelere rağmen endeksler, pozitif bir seyir izledi.

Seyahat, enerji ve sanayi gibi ekonomik büyümeden faydalanan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde yükseliş görüldü.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC) güneş paneli kusurları hakkındaki iddialar üzerine Tesla hakkında soruşturma başlattığına ilişkin ABD basınında yer alan haberler in ardından şirketin hisseleri yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Analistler, enflasyona dair kaygıların arttığı bir ortamda ABD'de bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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